Unlimitednews.it - Ruisi “StartCup Sicilia vetrina per i nostri team”

Leggi tutto 📰 Unlimitednews.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Quella di oggi non è una vera e propria competizione, è più da considerare come il ‘sistema’, il sistema della progettualità, della nuova imprenditorialità che punta ad arrivare a Roma con delle idee imprenditoriali, con delle start-up che avranno la capacità auspicabilmente di distinguersi a livello nazionale. Offriamo aiuna grande, cercando anche di dare loro una mano per perfezionare ulteriormente i loro progetti imprenditoriali, per poterli poi portare al Premio Nazionale dell’Innovazione nelle migliori condizioni possibili”.