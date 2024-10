Liberoquotidiano.it - Roma, mangia una zuppa comprata al super e muore: la contaminazione che la ha uccisa

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Una tragedia a, che risale allo scorso settembre, e sulla quale ora è stata fatta luce. Un'anziana ha perso la vita dopo averto unadi carciofi acquistata almercato. L'incidente come detto risale alla fine di settembre, quando la signora ha consumato il prodotto contaminato dal batterio del botulino, che si è rivelato fatale. Anche la figlia, che aveva assaggiato un solo cucchiaio della stessa, ha subito una grave intossicazione ed è attualmente ricoverata in terapia intensiva, in condizioni critiche ma stabili. La donna è deceduta all'ospedale Sant'Eugenio, dopo un rapido e drammatico peggioramento della salute legato all'intossicazione. La procura diha avviato un'indagine per omicidio colposo, affidando ai carabinieri dei Nas il compito di fare luce sull'origine della