Lapresse.it - Roma, Fontana di Trevi prosciugata: al suo posto una piccola vasca per le monetine

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Non più solo i lavori a schermare la vista, da oggi per le migliaia di turisti che accorrono a visitarediun’altra, brutta, sorpresa. A causa del restauro in corso in previsione del Giubileo, il monumento è stato infatti prosciugato, rimanendo di fatti senza acqua. Niente più lancio delle, quindi. O quasi. Per cercare di garantire comunque l’esperienza ai visitatori è stata posizionata unasostitutiva, giusto al di là delle barriere trasparenti che già avevano precluso l’accesso alla scalinata che permetteva, fino a pochi giorni fa, di arrivare giusto in prossimità di uno dei simboli capitolini.