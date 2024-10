Pianetamilan.it - Rodri ha vinto il Pallone d’Oro 2024: il momento della premiazione | VIDEO

(Di giovedì 31 ottobre 2024), centrocampista spagnolo del Manchester City, haild'Oro: ilin cui ha ritirato il premio a Parigi, centrocampista spagnolo del Manchester City, haild'Oro, battendo a sorpresa il super favorito Vinícius Júnior (Real Madrid). Ecco, in questo, ilin cui ha ritirato - in stampelle per il grave infortunio subito - il premio a Parigi