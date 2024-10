Anteprima24.it - Rissa in centro storico a Benevento, sette Daspo e sospensione per il circolo

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNella giornata di ieri sono stati emessi dalla Polizia di StatoWilly nei confronti delle persone che si sono rese protagoniste di una violentaavvenuta nella serata del 24 ottobre u.s. nei pressi di un locale pubblico sito neldi. Una lite verbale, originata per futili motivi legati a vecchi dissapori per questioni lavorative, tra una persona residente nel capoluogo e due cittadini stranieri, degenerava in un violento scontro all’esterno del locale, ove i predetti iniziavano a spintonarsi e colpirsi reciprocamente con schiaffi e pugni. Intervenivano anche altre quattro persone, fra cui due donne, che partecipavano attivamente allacontro i due cittadini stranieri.