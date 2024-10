Nerdpool.it - Recensione Comparativa tra Elegoo Saturn 4 Ultra e Mars 4 Ultra

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo aver testato entrambe le stampanti 3D, posso dire che larappresenta un vero passo avanti rispetto alla, sebbene entrambe le stampanti abbiano prestazioni eccellenti nella fascia delle MSLA. Di seguito, una comparazione delle principali caratteristiche che le distinguono, mettendo in evidenza i miglioramenti sostanziali della. Volume di Stampa: 218.88 x 122.88 x 220 mm³: 153.36 x 77.76 x 165 mm³ Laoffre un volume di stampa quasi doppio rispetto alla, consentendo la realizzazione di modelli di maggiori dimensioni in un’unica sessione. Questo rappresenta un vantaggio significativo per chi desidera lavorare su progetti più complessi o creare stampe di grandi dimensioni.