Presentazione del volume di Franco Fortini. Ecco i "Pareri editoriali per Einaudi"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Oggi alle 18,30 la Fondazione Luciano Bianciardi presenta ildiper", recentemente edito da Quodlibet nella collana del Centro studi "" di Siena. Introdotti da Riccardo Innocenti (comitato scientifico Flb) ne parleranno i curatori Riccardo Deiana e Federico Masci con Stefano Giovannuzzi, docente dell’Università degli studi di Perugia. L’incontro si terrà nella sede della Fondazione Luciano Bianciardi in via Adda 32 a Grosseto. Dal primo dopoguerra agli anni Novanta del Novecento,svolse un’intensa attività di consulenza per alcuni dei principali editori italiani:, Feltrinelli, Mondadori, il Saggiatore. In questosono raccolte le schede di lettura e ida lui scritti per. Stefano Giovannuzzi insegna letteratura italiana contemporanea all’Università di Perugia.