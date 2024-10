Baritoday.it - Premio Danza al Piccinni e Serata di stelle baresi della danza

Leggi tutto đź“° Baritoday.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Riprendono a novembre gli appuntamenti con laa Bari, disciplina che attraverso il corpo in movimento riesce a comunicare a pubblici diversi, superando tempo e lo spazio. In fuori abbonamento al teatro comunale- per la stagione Altri Mondi 2024-2025 del Comune di Bari –