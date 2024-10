Fanpage.it - Perché Trump si è vestito da netturbino e cosa ha detto veramente Biden sulla “spazzatura”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ieri Donaldha deciso di presentarsi in Wisconsindaalla guida di un autocompattatore. Il candidato repubblicano ha colto l'occasione per sfruttare la gaffe di, che qualche giorno prima aveva definito "spazzatura" i sostenitori del tycoon per poi correggersi subito dopo.