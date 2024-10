Oasport.it - Perché Sara Errani perde tante posizioni nel ranking WTA: la nuova classifica

(Di giovedì 31 ottobre 2024)si è qualificata alle WTA Finals in doppio con Jasmine Paolini, ma per essere pronta al torneo di fine stagione, che scatterà sabato 2, non è scesa in campo in singolare in questa settimana, mettendo a repentaglio la propria permanenza tra le prime 100 del. L’azzurra, che la scorsa settimana era 89ma con 800 punti, non avendo giocato alcuno dei tornei in corso,rà gli 85 punti della finale disputata lo scorso anno a Les Franqueses del Valles, mentre andrà a recuperare un torneo da 2 punti, quello di Miami 2024, nel quale è stata eliminata al primo turno delle qualificazioni. Attualmente l’azzurra è virtualmente al 100° posto con 717 punti, ma con i tornei del circuito maggiore ancora in corso, è possibile che altre atlete la scavalchino, estromettendola dalla top 100. Va ricordato, però, cheè attualmente settima nelladi doppio.