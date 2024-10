Oasport.it - Pallamano: Conversano, mini fuga in Serie A Gold. Sassari batte Cassano Magnago

Leggi tutto 📰 Oasport.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La nona giornata della stagione regolare delle2024-2025 diè andata quasi tutta ufficialmente in archivio, eccezion fatta per il posticipo del 20 novembre che vedrà coinvolte Camerano e Chiaravalle. Ecco come sono andate le cose nel turno infrasettimanale. Nel derby pugliese ilha battuto nettamente il Fasano con lo score di 25-16, così come fatto sempre in casa dal Teamnetwork Albatro, capace di regolare 35-22 il Secchia Rubiera. Vittorie fuori casa invece sono arrivate per gli Alperia Black Devils, 30-32 sul campo del Bressanone, e per il Bolzano, che l’ha spuntata 34-37 nella tana dello Sparer Eppan. Da registrare, infine, ci sono la vittoria del Pressano (32-29) sul Macagi Cingoli, e quella pesantissima – arrivata oggi – delper 29-27 sulMagnano. Di seguito la nuova classifica della2023-2024.