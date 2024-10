Palermotoday.it - Palermo, il rimpianto di Dionisi per la mancata vittoria: "Nel primo tempo dovevamo essere più aggressivi"

Leggi tutto 📰 Palermotoday.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Uno 0-0 che muove la classifica ma non nella maniera che ci si aspettava o, comunque, auspicava: iltorna dal Martelli di Mantova con un punto, al termine di un match non proprio indimenticabile. Entrambe le squadre ci hanno provato ma sono state pochissime le vere emozioni in campo. Il