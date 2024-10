Ordine dei Medici, passa la squadra di Valente: ma ora c'è un gruppo antagonista (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ieri 30 ottobre nella sede di contrà Lioy, si è completato lo spoglio relativo alle elezioni in seno all'Ordine dei Medici del Vicentino. Tra coloro che sono stati riconfermati nel direttivo, con 662 voti, spicca la figura del dottor Michele Valente, che così dovrebbe essere riconfermato alla Vicenzatoday.it - Ordine dei Medici, passa la squadra di Valente: ma ora c'è un gruppo antagonista Leggi tutto 📰 Vicenzatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ieri 30 ottobre nella sede di contrà Lioy, si è completato lo spoglio relativo alle elezioni in seno all'deidel Vicentino. Tra coloro che sono stati riconfermati nel direttivo, con 662 voti, spicca la figura del dottor Michele, che così dovrebbe essere riconfermato alla

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Guido Giustetto riconfermato presidente dell’deidi Torino;dei, Pagani è il nuovo presidente: "Vittoria di";deidella provincia di Trapani, composta ladel nuovo Presidente Filippo Mangiapane;deidi Trapani, il Presidente Mangiapane presenta la suadeidella provincia di Trapani, composta ladel nuovo Presidente Filippo Mangiapane;deidi Trapani, il Presidente Mangiapane presenta la sua

Ordine dei Medici di Padova, Dalsasso si candida presidente

(mattinopadova.gelocal.it)

L’anestesista in forza al Suem guida la lista “Sos Ordine”: «Segnale di attenzione a una categoria in sofferenza». L’elezione al via il 22 novembre ...

Ordine dei medici della provincia di Trapani, composta la squadra del nuovo Presidente Filippo Mangiapane

(trapaniok.it)

eri sera si è svolta la prima riunione del Nuovo consiglio dell’Ordine dei medici della provincia di Trapani durante la quale si sono svolte le elezioni del nuovo Direttivo. Come era previsto, il dott ...

Ordine, vince Grossi. Plebiscito di consensi

(msn.com)

La lista capitanata dal presidente uscente, che sarà confermato, elegge in consiglio tutti i suoi quindici rappresentanti. Affluenza record.

L'ordine dei medici si rinnova: un terzo del consiglio è stato sostituito

(brescia.corriere.it)

Dal 25 al 27 ottobre i medici e gli odontoiatri hanno votato per il rinnovo del consiglio direttivo e della commissione. Entrambi gli organismi saranno in carica sino al 2028 ...