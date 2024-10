Agi.it - Novembre inizia col sole e il clima mite, ma attenzione alla nebbia

(Di giovedì 31 ottobre 2024) AGI -per l'inizio digrazie a un campo di alta pressione che abbraccerà buona parte del vecchio continente portando tempo asciutto in Italia per tutto il ponte di Ognissanti. Giornate che saranno per lo piùggiate maformazione di foschie, nuvolosità basse e nebbie che con il passare del tempo diventeranno anche persistenti sulle regioni del Nord. Sono gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, che per la prima settimana diconfermano ancora un ingombrante anticiclone sull'Europa, correnti più fresche dai quadranti orientali potrebbero comunque affacciarsi sul Mediterraneo portando un lieve calo delle temperature. Previsioni meteo per oggi Al Nord Al mattino cieli in prevalenzaggiati con banchi dio foschia lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio cieli sereni o al più poco nuvolosi.