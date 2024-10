Ilrestodelcarlino.it - Nidi a Bologna, via alle iscrizioni per 158 posti disponibili: come fare domanda

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – Riaprono leaicomunali da lunedì 4 novembre a venerdì 31 gennaio 2025. Le famiglie potranno scegliere tra 158non richiesti nell’ambito del bando ordinario. I 158sono destinati a bimbi nati tra l’1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 per i quali non è stata fattaalla prima scadenza e che non sono già iscritti in un servizio educativo 0-3 convenzionato. Si può presentareindicando le proprie preferenze, ma l’ammissione potrà avvenire solo per isenza lista d’attesa nei quali risultano. Letà possono variare fino all’ultimo aggiornamento delle graduatorie per effetto di rinunce o integrazioni di preferenze da parte di chi è in lista d’attesa.