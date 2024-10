New York, alla parata di Halloween anche le “cat lady” per Kamala (Di giovedì 31 ottobre 2024) Jeanne Fleming è la produttrice artistica della Halloween parade di New York, ruolo che ricopre dal 1985, dopo che il fondatore della parata, Ralph Lee, con cui lavorava dal 1983, New York, alla parata di Halloween anche le “cat lady” per Kamala il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - New York, alla parata di Halloween anche le “cat lady” per Kamala Leggi tutto 📰 Cms.ilmanifesto.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Jeanne Fleming è la produttrice artistica dellaparade di New, ruolo che ricopre dal 1985, dopo che il fondatore della, Ralph Lee, con cui lavorava dal 1983, Newdile “cat” peril manifesto.

Timothée Chalamet è comparso alla parata di sosia di...Timothée Chalamet, che ha visto anche l'intervento della polizia: tutti i video

Questa domenica, a New York si è svolto il contest dei sosia di Timothée Chalamet, con una parata a cui hanno partecipato in tantissimi...tra cui anche l'attore stesso, che ha sorpreso i fan e si è ...

Correndo per la pace a New York: lo scrittore Roberto Di Sante alla storica maratona (con una maglietta di Athletica Vaticana)

Roberto Di Sante, l’autore del best seller “Corri. Dall’inferno a Central Park”, domenica 3 novembre tornerà a correre, dopo dieci anni, la maratona di New York. E ...

New York ha legalizzato attraversare la strada fuori dalle strisce

È un'abitudine nota come “jaywalking”, per cui venivano sanzionate in larghissima parte le persone non bianche ...

Parata d'onore per le New York Liberty che hanno vinto la WNBA

New York, 25 ott. (askanews) - Parata d'onore per le strade della Grande Mela per le New York Liberty che hanno vinto le Finals della WNBA, ossia le partite che assegnano il titolo nel principale ...