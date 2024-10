Netanyahu avverte: “Israele può raggiungere qualsiasi luogo in Iran” (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Oggi Israele ha più libertà di azione in Iran di quanta ne abbia mai avuta" e "può raggiungere qualsiasi luogo in Iran se necessario". Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, tornando sulla recente rappresaglia dello Stato ebraico contro la Repubblica islamica durante un discorso pronunciato alla cerimonia di chiusura del L'articolo Netanyahu avverte: “Israele può raggiungere qualsiasi luogo in Iran” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutto 📰 .com (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Oggiha più libertà di azione indi quanta ne abbia mai avuta" e "puòinse necessario". Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benjamin, tornando sulla recente rappresaglia dello Stato ebraico contro la Repubblica islamica durante un discorso pronunciato alla cerimonia di chiusura del L'articolo: “puòin” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Netanyahu avverte: "Israele può raggiungere qualsiasi luogo in Iran"

Il discorso alla cerimonia di chiusura del corso per ufficiali delle Idf, le condizioni per la tregua in Libano ...

Israele, il ministro Gallant attacca Netanyahu: “Siamo in guerra senza bussola né obiettivi precisi”

In una risposta a Channel 13 l’ufficio di Netanyahu ha definito la lettera di Gallant “ bizzarra “. “C’è una sola bussola, e questa è l’obiettivo della guerra determinato dal governo”, ha affermato ...

Momento decisivo Israele elimina il leader di Hamas ma avverte: «Non abbiamo ancora finito»

Il leader del movimento islamista al potere a Gaza Hamas ... poiché Sinwar è stato detenuto per 22 anni in Israele e nella sua scheda c'erano il Dna, le impronte digitali e il gruppo sanguigno.

Attacco Israele all'Iran, Netanyahu in un bunker nella base militare di Kirya durante il raid. Biden avvertito da Tel Aviv dell'operazione

Durante l'attacco di Israele all'Iran, Netanyahu si trovava nella base militare di Kirya. Lo ha reso noto il suo ufficio. Israele, attacco di rappresaglia all'Iran: perché ...