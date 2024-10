Vanityfair.it - Neri Marcorè: «Sono figlio unico, ho una certa tendenza alla timidezza. Mia madre Ines mi ha insegnato tutto»

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L’attore, che è anche imitatore, cantante, conduttore, musicista, è in scena al Teatro Brancaccio di Roma, nel ruolo del protagonista di Sherlock Holmes: «Mio padre era falegname, anche mia mamma ha sempre lavorato, orlatrice, prima in fabbrica e poi in casa. Sempre molto aperta al mondo, altruista»