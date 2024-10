Liberoquotidiano.it - **Musica: Mollicone, 'paragone Vasco oltraggia milioni di italiani che ci hanno votato'**

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Caro, siamo tutti solidali e rispettosi della tua memoria familiare e condividiamo il senso profondo di questo tuo ricordo, ma con il tuo assurdooltraggidichedato fiducia a questo governo affermando un sillogismo falso e offensivo tra il passato che non passa e il presente che ci dà ragione". Così all'Adnkronos il presidente della commissione Cultura alla Camera Federico, commentando il post diRossi che, su Instagram, ha omaggiato la memoria del padre ricordando il periodo in cui era stato prigioniero a Dortmund. "Due anni di lager Nazista a Dortmund che avevi dovuto scontare per non esserti voluto piegare alla barbarie del Nazi Fascismo -scrive- Non ci crederai ma sono tornati lupi travestiti da agnellibulli.. arroganti e le facce ghignanti".