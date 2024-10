Motomondiale: Gp Malesia. Martin "Fiducioso, lotterò fino alla fine" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il pilota spagnolo in conferenza stampa: "Vicino alla comunità valenciana" SEPANG (Malesia) - "In primis vorrei esprimere il cordoglio ed il sostegno per la comunità valenciana che sta vivendo un momento terribile. Poi dico che ci ritroviamo, un anno dopo, io e Pecco, a lottare per il titolo. Lotter Ilgiornaleditalia.it - Motomondiale: Gp Malesia. Martin "Fiducioso, lotterò fino alla fine" Leggi tutto 📰 Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il pilota spagnolo in conferenza stampa: "Vicinocomunità valenciana" SEPANG () - "In primis vorrei esprimere il cordoglio ed il sostegno per la comunità valenciana che sta vivendo un momento terribile. Poi dico che ci ritroviamo, un anno dopo, io e Pecco, a lottare per il titolo. Lotter

MotoGP, GP Malesia 2024. “9” per Bagnaia, “21” per Martin. Questi i numeri chiave di Sepang

Domenica 3 novembre si correrà il Gran Premio di Malesia, penultimo atto del Mondiale di MotoGP. Il campionato iridato ha cambiato connotati a partire da ...

MotoGP, la conferenza LIVE del GP Malesia a Sepang

LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW dalle 10. Parleranno subito Jorge Martin e Pecco Bagnaia, divisi da 17 punti in classifica a due GP dalla fine: lo spagnolo potrebbe già vincere il ...

Bagnaia e Martin verso il GP Malesia a Sepang: le FOTO con il trofeo MotoGP

Dorna l'ha ribattezzato "The Rematch", la rivincita: dopo il 2023 sono ancora Martin e Bagnaia a giocarsi il titolo MotoGP, con lo spagnolo che potrebbe chiudere i conti già a Sepang e togliere lo sce ...

MotoGP, Pecco Bagnaia sa cosa deve fare in Malesia

