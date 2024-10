Lopinionista.it - ‘Montecitorio a porte aperte’ il 10 novembre, prenotazioni dal 4

Leggi tutto 📰 Lopinionista.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA – Lunedì 4, alle ore 10, si apriranno le iscrizioni online per. All’indirizzo https://eventi.camera.it/eventionline sarà possibile prenotare, fino a esaurimento posti, le visite per l’edizione di domenica 10, che sarà aperta dall’esibizione, in piazza Montecitorio, della Banda musicale della Guardia di Finanza, diretta dal Maestro Leonardo Laserra Ingrosso. All’interno di Palazzo Montecitorio, oltre alle principali sale di rappresentanza, i partecipanti potranno visitare la mostra “Matteotti e il Parlamento”, allestita in occasione del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, che ripercorre l’attività parlamentare del deputato socialista attraverso i documenti dell’Archivio storico, della Biblioteca della Camera dei deputati e della Fondazione di Studi Storici Filippo Turati, anche con un itinerario multimediale.