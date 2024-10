Fanpage.it - “Mio figlio ad Halloween si aggira con una zucca blu”: il simbolo per sensibilizzare sull’autismo

Leggi tutto 📰 Fanpage.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un cestino a forma diblu in cui raccogliere le caramelle adè stato ed è per la famiglia Palumbo, un modo per rendere la festa inclusiva anche per il loro bambino che dall'età di un anno e mezzo ha una diagnosi di autismo.