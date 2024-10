Bubinoblog - MILLY CARLUCCI: “BALLANDO MEGLIO DI SANREMO SU RAIPLAY. IL FUTURO? UN NUOVO FENOMENO”

Leggi tutto 📰 Bubinoblog

(Di giovedì 31 ottobre 2024)è al settimo cielo per il successo dicon le Stelle, uno dei rari programmi che non cala ma cresce. La conduttrice intanto svela i progetti futuri. Si sente la regina degli ascolti?, le chiede Oggi che le dedica la copertina delnumero in edicola. Mi sento felice. Quest’anno i dati sono clamorosi, anche su, dove le ore di visualizzazioni sono superiori a quelle del Festival di, e dove piace moltosegreto, il dietro le quinte dello show che ci siamo inventati io e il mio coautore Giancarlo De Andreis. Come ha sottolineato lapoche settimane fa a BubinoBlog, il segreto diè questo: Cambiare tutto e non cambiare niente. Ogni anno mi si chiede quali siano le novità. In realtà lo schema è identico, al pubblico di Rai1 le novità non piacciono molto.