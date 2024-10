"Mi ha calunniato in diretta Tv", chiesti 100mila euro di risarcimento al fratello di Maria Teresa Ruta (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si è costituito parte civile, e ha chiesto un risarcimento di 100mila euro, l'anziano automobilista che nell'agosto del 2020 investì Stefano Ruta, riminese di 53 anni fratello della nota presentatrice tv Maria Teresa Ruta, finito a processo con l'accusa di aver calunniato l'uomo in diretta Riminitoday.it - "Mi ha calunniato in diretta Tv", chiesti 100mila euro di risarcimento al fratello di Maria Teresa Ruta Leggi tutto 📰 Riminitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si è costituito parte civile, e ha chiesto undi, l'anziano automobilista che nell'agosto del 2020 investì Stefano, riminese di 53 annidella nota presentatrice tv, finito a processo con l'accusa di averl'uomo in

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "Mi hainTv", chiesti 100mila euro di risarcimento al fratello di Maria Teresa Ruta; Amanda Knox, confermata la condanna a tre anni per calunnia nei confronti di Lumumba; Napoli. L'attacco di De Luca, la risposta di Patriciello, le reazioni: cosa è successo; Regionali in Abruzzo, Marsilio: “La mia vittoria una pagina di storia”. Fratelli d’Italia primo partito; Isola dei Famosi 2024: il caso Benigno inmette imbarazzo (ma meritava un'attenzione in più); Elezioni Abruzzo, Marsilio avanti di nove punti; Approfondisci 🔍

Spacciatore ingoia la droga e calunnia i poliziotti: "Mi hanno picchiato"

(primalamartesana.it)

Basti pensare che in Tribunale, durante il processo per direttissima, ha accusato gli agenti che lo avevano fermato ... Da qui anche l'accusa di calunnia. Spacciatore fermato dalla Polizia di Stato La ...

Bimbo portato via dal padre, la mamma a La Vita in Diretta: “Ha chiamato ma ha richiuso subito”

(fanpage.it)

Io gli chiedo costantemente notizie del bimbo e non mi ... “Ha sentito qualche rumore intorno a me e si è raccomandato che non registrassi la videochiamata – ha detto la donna a La Vita in ...

Beatrice Luzzi risponde alle critiche per le condoglianze in diretta alla suocera: “Non mi pento di averlo fatto”

(quilink.it)

Sì, ho voluto salutare la mia ex suocera, una donna che mi ha sempre sostenuto con affetto, prima che la sua coscienza e il suo corpo ci lasciassero. Ho scelto di farlo in diretta nazionale perché non ...

"Dammi i soldi o ti ammazzo". La moglie lo denuncia. Poi ritratta in tribunale, ora rischia per calunnia

(msn.com)

Una donna rischia processo per calunnia dopo aver ritrattato le accuse di minacce contro il marito tossicodipendente, assolto in tribunale a Reggio.