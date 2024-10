Ilgiorno.it - Metheny e il suo nuovo amore: una chitarra con corde in nylon

Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Plurivincitore di Grammy ed icona della musica jazz e blues: a Brescia arriva Pat. Dal primo album del 1975 ad oggi,ha avuto un crescendo di consensi sia da parte della critica, ma soprattutto da parte del pubblico, anche quando ha sviluppato nuove esperienze spingendosi fino al free jazz. Domani sarà al teatro Clerici per promuovere il suo ultimo album ‘MoonDial’. Come nei suoi precedenti dischi ‘One Quiet Night’ (2003) e ‘What’s It All About’ (2011), ilalbum ‘MoonDial’ è esclusivamente un disco solista disenza sovraincisioni, registrato subaritona. Ciò che distingue ‘MoonDial’ da quei progetti – e da tutto ciò cheha mai fatto – è che l’album è stato concepito, registrato e sarà pubblicato nel bel mezzo di un altro tour.