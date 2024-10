Meteo Halloween e Ponte di Ognissanti, tanto sole e temperature miti: le previsioni (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – tanto sole e temperature miti in Italia da oggi, giorno di Halloween e vigilia di Ognissanti fino a domenica, secondo le previsioni Meteo. Ma non sarà così per tutti. Il ciclone iberico che ha colpito la Spagna rimarrà quasi stazionario sulle zone alluvionate, provocando altre piogge; sul nostro Paese risentiremo solo marginalmente di L'articolo Meteo Halloween e Ponte di Ognissanti, tanto sole e temperature miti: le previsioni proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutto 📰 .com (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) –in Italia da oggi, giorno die vigilia difino a domenica, secondo le. Ma non sarà così per tutti. Il ciclone iberico che ha colpito la Spagna rimarrà quasi stazionario sulle zone alluvionate, provocando altre piogge; sul nostro Paese risentiremo solo marginalmente di L'articolodi: leproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

