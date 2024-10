Anteprima24.it - Menarini Flumeri, Zaolino: “Ripresa e attenzione al sociale”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl cambio di proprietà e di gestione della ex IIA oggispa è stato oggetto di valutazione nella riunione degli attivisti Fismic guidati dalla Rsu Giovanni Garofano che si è tenuta questa mattina a. “Passare da pubblico a privato e dal possibile fallimento di luglio allagraduale di ottobre, ci sembra un buon inizio dichiara il segretario generale Fismic Giuseppe. Il piano industriale presentato da Civitillo è l’unica ancora di salvezza concreta. Gli sprechi di Leonardo e Invitalia e la gestione allegra degli ultimi quattro anni, avevano ridotto la ex IIA ad una società indebitata sull’orlo del fallimento. Passare dai possibili licenziamenti di luglio, alle assunzioni di questa fase e per il prossimo anno, significa che è cambiato lo scenario e la prospettiva.