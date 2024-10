Lookdavip.tgcom24.it - Melissa Satta e Carlo Beretta fanno la valigia e volano negli USA con Maddox

Leggi tutto 📰 Lookdavip.tgcom24.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Vacanze d’ottobre per, che ha salutato l’Italia ed è volataStati Uniti. Con lei c’è anche il figlioBoateng, in questi giorni a casa dalla scuola internazionale che frequenta a Milano per il break d’autunno. Non è però un viaggio mamma-figlio, nelle foto si vede ancheGussalli, a riprova di quanto la love story tra l’ex velina e il rampollo dell’azienda di armi proceda a gonfie vele. Prove di famigliaGussalliGussallihanno trascorso un’estate in giro per l’Europa, alla luce del sole. Da quando sono usciti allo scoperto a giugno, hanno condiviso con i follower moltissime foto della loro quotidianità, fatta di bagni in mare, passeggiate per i borghi e cene prelibate.