Anconatoday.it - Maxi operazione della polizia contro la delinquenza giovanile: 37 arresti, blitz anche in Ancona e provincia

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tratte in arresto 37 persone, tra cui 5 minorenni, per reatila persona e il patrimonio e in materia di stupefacenti, 51 denunciate in stato di libertà , di cui 17 minorenni, per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di