Veronasera.it - Mauro Corona a Lazise: "Lunario sentimentale"

Leggi tutto 📰 Veronasera.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)esplora il passato in un racconto che va oltre la nostalgia, testimoniando un’epoca influenzata da tradizioni contadine perdute. Nella sua infanzia era il susseguirsi delle stagioni a dettare i ritmi della vita, in questo scritto è il calendario a scandire la memoria, in un moto circolare