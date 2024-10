Casertanews.it - Mattarella conferisce 19 medaglie d’onore a cittadini casertani deportati nei lager nazisti

Leggi tutto 📰 Casertanews.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Lunedì 4 novembre 2024, in occasione del “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”, si svolgerà la tradizionale cerimonia organizzata dalla Prefettura di Caserta in collaborazione con la Brigata Bersaglieri “Garibaldi”.Alle ore 10,00, in piazza IV Novembre, sarà schierata