Matilde Lorenzi oggi a Giaveno i funerali della sciatrice

Leggi tutto 📰 Lidentita.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) –di, la giovane promessa dello sci morta a 19 anni in un incidente in Val Senales,(Torino). le esequie si terranno nella chiesa di San Lorenzo. “Conscompare una grande atleta e l’intera Val Sangone perde una figura di riferimento importante per il territorio nazionaleL'Identità.