Matilde Lorenzi, in centinaia ai funerali. La nonna: «Il Signore ci ha portato via una meraviglia». Sul cuscino vicino alla bara il cappello da alpina (Di giovedì 31 ottobre 2024) La chiesa di San Lorenzo a Giaveno ha visto un'affluenza straordinaria di persone che hanno voluto rendere omaggio a Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci italiano tragicamente scomparsa Leggo.it - Matilde Lorenzi, in centinaia ai funerali. La nonna: «Il Signore ci ha portato via una meraviglia». Sul cuscino vicino alla bara il cappello da alpina Leggi tutto 📰 Leggo.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La chiesa di San Lorenzo a Giaveno ha visto un'affluenza straordinaria di persone che hanno voluto rendere omaggio a, la giovane promessa dello sci italiano tragicamente scomparsa

Tragedia sul ghiacciaio, la testimone: “Così ho visto cadere Matilde”

L’incidente è avvenuto nell’ultimo quarto della pista, a poche centinaia di metri dalla seggiovia che riporta ... deciso di non sequestrare la pista e restituire il corpo di Matilde ai suoi cari, ...

Giaveno, 31 ottobre 2024 – Una folla davanti alla chiesa di San Lorenzo a Giaveno ha accolto e il feretro di Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci italiano scomparsa a soli 19 anni in un ...

La sciatrice della Nazionale juniores morta in allenamento. Per la procura di Bolzano non ci sono responsabilità penali per la morte della sciatrice. Il cordoglio delle istituzioni e del mondo dello s ...