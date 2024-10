Matilde Lorenzi, folla al funerale della 19enne morta sugli sci. Mamma e papà: «Una fortuna essere i tuoi genitori». La sorella: «Mi manca l'aria, buona discesa libera» (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una folla davanti alla chiesa di San Lorenzo a Giaveno ha accolto e il feretro di Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci italiano scomparsa a soli 19 anni in un incidente in Ilmessaggero.it - Matilde Lorenzi, folla al funerale della 19enne morta sugli sci. Mamma e papà: «Una fortuna essere i tuoi genitori». La sorella: «Mi manca l'aria, buona discesa libera» Leggi tutto 📰 Ilmessaggero.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Unadavanti alla chiesa di San Lorenzo a Giaveno ha accolto e il feretro di, la giovane promessa dello sci italiano scomparsa a soli 19 anni in un incidente in

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Unaaccoglieper il funerale; I funerali dia Giaveno. La mamma in lacrime: “Grazie, ci hai donato tantissimo”;i funerali. La sorella: "Da lunedì mi manca l’aria"; ???? Il giorno dell'addio aai funerali della sciatrice (il video);, lafuori dalla chiesa di Giaveno per l'ultimo saluto; Funerali diimmensa per l'ultimo saluto; Approfondisci 🔍

Matilde Lorenzi, folla al funerale della 19enne morta sugli sci. La famiglia e il fidanzato abbracciati davanti alla bara. La nonna: «Ci hanno portato via una meraviglia»

(msn.com)

Una folla davanti alla chiesa di San Lorenzo a Giaveno ha accolto e il feretro di Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci ... e la sottosegretaria alla Difesa con delega alla promozione e al ...

Folla commossa ai funerali di Matilde. "Dio ci ha portato via una meraviglia"

(rainews.it)

Le parole della nonna materna, l'abbraccio di Marta Bassino. Per la giovane sciatrice morta anche il ministro Abodi e i vertici dell'Esercito ...

I funerali di Matilde Lorenzi, folla a Giaveno. La nonna: “Il Signore ci ha portato via una meraviglia”

(msn.com)

Giaveno, 31 ottobre 2024 – Una folla davanti alla chiesa di San Lorenzo a Giaveno ha accolto e il feretro di Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci italiano scomparsa a soli 19 anni in un ...

Matilde Lorenzi, folla ai funerali per l’ultimo addio alla sciatrice 19enne

(msn.com)

Migliaia di persone si sono radunate davanti alla chiesa di San Lorenzo, a Giaveno, per i funerali di Matilde Lorenzi. Presente anche Abodi.