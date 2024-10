Inter-news.it - Marocchi: «Frattesi farebbe il capitano nelle altre 19 squadre!»

Leggi tutto 📰 Inter-news.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Davideha segnato due gol in Empoli-Inter e confermato la grande crescita di questa stagione. Giancarloè sicuro di una cosa su Sky Sport. ATTENZIONE – Davidee Lautaro Martinez hanno portato i tre punti nel pomeriggio di Empoli. Giancarloperò ricorda cosa manca all’Inter: «sarà sempre il primo cambio a centrocampo, con Calha–Barella–Mkhitaryan però non c’è spazio.19il, ma all’Inter fa panchina e gli tocca questo. Con Calhanoglu la velocità di manovra torna quella, però c’è maggiore superficialità nel difendere. Con Genoa e Juventus non puoi non vincere in quelle condizioni, dovevi essere a 25 punti col Napoli. L’attenzione viene meno nei momenti importanti, la fase offensiva va bene e bene o male i gol arrivano.