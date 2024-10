Mark Zuckerberg ha detto che Facebook e Instagram avranno una categoria per i contenuti generati dall’IA (Di giovedì 31 ottobre 2024) Zuckerberg ha descritto il nuovo flusso di contenuti come “un’evoluzione naturale” dei social network Repubblica.it - Mark Zuckerberg ha detto che Facebook e Instagram avranno una categoria per i contenuti generati dall’IA Leggi tutto 📰 Repubblica.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)ha descritto il nuovo flusso dicome “un’evoluzione naturale” dei social network

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Meta ha chiuso una serie di pagine che tracciavano i viaggi in jet di diverse persone famose, tra cuie Donald Trump;dice di aver ricevuto pressioni dalla Casa Bianca per bloccare alcuni post su Covid-19;: pressioni dalla Casa Bianca per rimuovere contenuti legati al Covid da Instagram e Facebook; Mea culpa e lacrime di coccodrillo. La mossa “politica” di; Meta,: “Pressioni dalla Casa Bianca sui contenuti Covid”;presenta ‘Orion’, i primi occhiali in realtà aumentata di Meta; Approfondisci 🔍

Mark Zuckerberg organizza un festa per la moglie Priscilla: «La regina della discoteca voleva un party»

(msn.com)

Paillettes e lustrini per una serata a tema "febbre del sabato sera". Il fondatore di Facebook ha condiviso qualche scatto sui social ...

Mark Zuckerberg quando non ha la T-shirt si sbottona… e mostra il petto

(vanityfair.it)

Il CEO di Meta decide di lasciare nell'armadio la sua ormai famosa «divisa» da dirigente e per il compleanno della moglie esibisce un look totalmente differente: pantaloni bianchi, giacca tempestata d ...

Mark Zuckerberg ha ora un patrimonio superiore ai 200 miliardi di dollari

(informazione.it)

Mark Zuckerberg diventa il quarto miliardario con un patrimonio di 200 miliardi di $, prima volta nella lista dei miliardari di Forbes. “Bill Gates è fuori dalla… Leggi ...

Se parli di politica su Meta, scompari. La scelta di Zuckerberg

(ilfoglio.it)

A poco più di quattro anni dall’omicidio di George Floyd, che ispirò la protesta dei quadrati neri su Instagram, l’algoritmo di Meta vuole parlare d’altro, e sa come spingere i suoi utenti a farlo. Pe ...