Palermotoday.it - Manovra nazionale 2025: la Cisl Sicilia lancia la campagna nei posti di lavoro e sui territori

Leggi tutto 📰 Palermotoday.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Laoggi unainformativa che coinvolgerà tutta la regione: nei luoghi die neisi terranno più di 100 assemblee per far conoscere i risultati ottenuti dal sindacato a livellonelladi bilancio e per illustrare i miglioramenti che il