durante una gita parrocchiale, un 88enne residente a Montichiari di Brescia è morto nonostante i tentativi di soccorso, compresi quelli degli amici di viaggio, i primi a prestare aiuto nell'attesa che arrivasse sul posto un'ambulanza. La tragedia è avvenuta nella mattina di mercoledì 30

Malore durante la gita della parrocchia, muore in autogrill

(ilpiacenza.it)

In un'area di servizio di Piacenza vano ogni tentativo di rianimazione per un 88enne bresciano ...

Choc a Montichiari, 88enne muore durante una gita parrocchiale

(quibrescia.it)

Giuseppe Bortoli, residente nella cittadina bassaiola, è stato stroncato da un malore durante una sosta in un'area di servizio. Inutili i tentativi di rianimazione.

Un 88enne di Montichiari è morto durante una gita parrocchiale

(giornaledibrescia.it)

Il fatto è avvenuto presso un’area di servizio di Piacenza: l’uomo si è accasciato in bagno e per lui non c’è stato nulla da fare ...

