Luca Bizzarri bloccato 3 ore sul treno: “Lo spettacolo è annullato. Viva il ministro dei Trasporti” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Luca Bizzarri è stato costretto ad annullare lo spettacolo a Firenze. Il comico è rimasto bloccato per oltre tre ore in treno e ha colto l'occasione per lanciare qualche frecciatina al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Fanpage.it - Luca Bizzarri bloccato 3 ore sul treno: “Lo spettacolo è annullato. Viva il ministro dei Trasporti” Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)è stato costretto ad annullare loa Firenze. Il comico è rimastoper oltre tre ore ine ha colto l'occasione per lanciare qualche frecciatina aldelle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

