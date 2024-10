LR Vicenza-Lecco: attiva la prevendita (Di giovedì 31 ottobre 2024) La società LR Vicenza comunica che è attiva dalla ore 16:00 di giovedì 31 ottobre, la prevendita per la gara LR Vicenza-Lecco, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C NOW, che si disputerà allo stadio Romeo Menti, lunedì 4 novembre, alle ore 20:30.I biglietti per i Vicenzatoday.it - LR Vicenza-Lecco: attiva la prevendita Leggi tutto 📰 Vicenzatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La società LRcomunica che èdalla ore 16:00 di giovedì 31 ottobre, laper la gara LR, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C NOW, che si disputerà allo stadio Romeo Menti, lunedì 4 novembre, alle ore 20:30.I biglietti per i

LR Vicenza-Lecco: le informazioni sulla prevendita

LR Vicenza: sempre davanti a tutti nel girone A per numero di spettatori

Nel girone A della Serie C, anche nel turno del weekend scorso, il Vicenza è rimasto la squadra con più spettatori al seguito. Solamente in altri due stadi si sono superate le mille persone.

sulla panchina del Lecco ci sarà il tecnico campano Gennaro Volpe che dovrà raccogliere i cocci della squadra che recentemente ha ottenuto… 30 Ottobre 2024 - 08:19 Read More Novara-L.R. Vicenza alla ...

Vicenza in salute…aspettando i rigori

Il Lane corre ma al conto complessivo mancano i penalty. Gli arbitraggi mediocrissimi spiegano qualcosa, ma non tutto. Forse bisogna andare di più in area? Oppure far frequentare agli attaccanti un co ...