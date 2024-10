Lotteria da 1 milione di dollari per Trump, causa contro Elon Musk (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il miliardario Elon Musk è atteso in tribunale a Philadelphia per difendersi dalla causa che mira a frenare le sue donazioni da un milione di dollari a 'fortunati' elettori pro-Trump registrati negli Stati in bilico. Il procuratore capo di Philadelphia, Larry Krasner, ha presentato la causa lunedì scorso, definendo il progetto di Musk L'articolo Lotteria da 1 milione di dollari per Trump, causa contro Elon Musk proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutto 📰 .com (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il miliardarioè atteso in tribunale a Philadelphia per difendersi dallache mira a frenare le sue donazioni da undia 'fortunati' elettori pro-registrati negli Stati in bilico. Il procuratore capo di Philadelphia, Larry Krasner, ha presentato lalunedì scorso, definendo il progetto diL'articoloda 1diperproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

