Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Eurolega basket in DIRETTA: il derby italiano vale già tanto

(Di giovedì 31 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.21 Per entrambe una sconfitta nell’ultimo match: le scarpette rosse sono riuscite a rientrare contro il Baskonia, trovando la sconfitta per 88-83.sini invece ko con il Bayern Monaco in casa, a decidere la sfida una tripla di Shabazz Napier. 20.18 Settima giornata del torneo europeo, con entrambe le squadre in coda alla classifica con un solo successo in sei partite. 20.15 Buonasera a tutti e benvenuti allatestuale del match ditra EA7 Emporio ArmaniSegafredo! Buonasera a tutti e benvenuti allatestuale di EA7 Emporio ArmaniSegafredo, valida per la settima giornata di! Momento difficile per le due compagini italiane, che fanno la voce grossa fra i nostri confini e invece si latita in ambito continentale.