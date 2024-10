Forlitoday.it - Lite nel parcheggio del supermercato sfocia in sangue: aggressione col cacciavite, è caccia all'uomo

Leggi tutto 📰 Forlitoday.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Via vai di sirene nella prima serata di mercoledì in quel di Coriano. Non è passato indifferente il passaggio delle "luci blu" delle ambulanze del 118 e dei Carabinieri, intervenuti in via Bertini dopo unata in. Teatro dell'episodio, verificatosi alle 20,25, il