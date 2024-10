Lanazione.it - Lions Clubs International Foundation: Patti Hill ospite in Toscana

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Firenze, 31 ottobre 2024 – La presidente dellaClubè stataieri del Distretto 108 LAed ha potuto finalmente toccare con mano le innumerevoli opere che, grazie al contributo della Fondazione da lei presieduta, sono state portate a compimento daitoscani. Prima tra tutte la visita alla Fondazione del Banco Alimentare Onlus di Firenze, che grazie al prezioso contributo della Fondazione ha ricevuto in dono furgoni refrigerati e moltissimi pozzetti congelatori per lo stoccaggio dei generi alimentari. Un service intitolato “catena del freddo”, che ha permesso di ampliare le potenzialità di aiuto per la popolazione più bisognosa, consentendo la distribuzione di cibo non solo attraverso le mense, bensì con i surgelati anche a supporto delle famiglie. Al Banco era presente la Vicepresidente della Regione, Stefania Saccardi.