Dilei.it - L’illusione di adeguatezza delle informazioni, perché è ingannevole

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Psicologicamente, siamo sempre portati a pensare che i nostri pensieri siano i più vicini alla realtà. Ma a volte questa nostra sicurezza ci può ingannare. E bisogna tenerne conto, quando discutiamo con un’amica o con una collega.potremmo sbagliarci. E non per cattiveria o sicumera. Ma semplicemente per una sorta di “sopravalutazione”di cui disponiamo. Magari sappiamo solamente una parte più o meno ampiaconoscenze di cui avremmo bisogno, ma siamo portati comunque a pensare di avere in pugno l’argomento di cui parliamo. Così decidiamo. E discutiamo. Il fenomeno, a detta degli studiosi che l’hanno analizzato in una pubblicazione su PLOS One, potrebbe dipendere da una sorta di certezza fittizia. Quella che gli stessi esperti, in una nota dell’ateneo dell’Università Statale dell’Ohio, hanno definito “illusione di“.