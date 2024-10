Tpi.it - Libano, Unifil: “Presi di mira più di 30 volte solo a ottobre: una ventina di attacchi da Israele”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La Forza di Interposizione indelle Nazioni Unite (in inglese United Nations Interim Force in Lebanon,) è rimasta vittima di più di 30 “incidenti” dall’inizio del mese di, di cui unaattribuiti alle forze armate israeliane (Idf), comsette definiti “intenzionali”. La denuncia arriva direttamente dal portavoce della missione Onu, Andrea Tenenti, che in una video conferenza stampa tenuta ieri, mercoledì 302024, da Beirut ha spiegato come questi “incidenti” abbiano “causato danni a proprietà o installazioni delle Nazioni Unite” e provocato “feriti tra le forze di pace”. In #Lebanon, more than 2,000 people have died and 800,000 have been forced to flee in recent weeks as shelling continues. @Spokesperson briefed reporters in NY from Beirut, pointing out that statistics cannot convey the human toll of the conflict.