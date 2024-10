Linkiesta.it - L’egemonia antipolitica del grillismo non finirà domani, né dopodomani

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Mettiamo in fila gli indizi. Le débâcle elettorali alle Europee e Regionali, dopo l’imprevisto successo alle Politiche come vero partito del Sud, dove il voto di scambio e quello di opinione, l’impudenza e la querimonia, la corruzione e il vittimismo sono, purtroppo da sempre, due facce della stessa cattiva coscienza. Le crisi di nervi e di fiducia dell’elettorato tradito e in rotta, e per questo disposto a votarsi a nuove e pure peggiori illusioni, purché, appunto, nuove, e non riciclate dai rifiuti delle distopie casaleggiane e dall’originalismo dei Meetup.