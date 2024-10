Iodonna.it - Le tendenze terrificanti da abolire per non "uccidere" lo stile

(Di giovedì 31 ottobre 2024) I vestiti di Halloween non fanno poi così paura davanti a questi look Street Style. La moda è un’arma a doppio taglio con cui giocare, e dietro un dolcetto si cela sempre qualche scherzetto. Sono state individuate lepiù In dell’autunno inverno 2024 2025, e allo stesso modo quelle Out, cioè quelle non più di moda assolutamente da non seguire, anzi “da far fuori”.