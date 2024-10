Linkiesta.it - Le battute sui portoricani forse salveranno l’America, ma non il senso del ridicolo

Leggi tutto 📰 Linkiesta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ho molte domande, ma prima di cominciare a formularle ho bisogno che facciate una cosa. Andate su TikTok, inserite nella barra di ricerca “dance party with Beyoncé”. Vi usciranno centinaia di video: qualcuno ha campionato Trump che a un comizio dice «Joe Biden dorme, Kamala è a una festa da ballo con Beyoncé», e su quella voce ha aggiunto un ritmo, ed è pieno di americane che fanno i balletti. La prima domandadovrebbe essere: “Dance party with Beyoncé” è la “Sesso e samba” dell’autunno elettorale americano? Ma invece – ammesso che riusciate a smettere di guardare quei video ipnotici e tornare a quest’articolo – vorrei chiedere a me e a voi: le elezioni si vincono coi meme? L’altra domanda riguarda i. Quand’ero piccola avevamo degli amici di famigliae miliardari.