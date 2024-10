La SmSBiblio diventa più inclusiva grazie a una postazionespeciale

Pisatoday.it - La SmSBiblio diventa più inclusiva grazie a una postazione...speciale

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Una postazione Pc dedicata a scrivere testi tradotti automaticamente in simboli, due libri in formato inbook illustrati con testo scritto in simboli e tradotti dal personale delladel Comune. E, prossimamente, anche la presentazione di libri realizzati appositamente in Comunicazione